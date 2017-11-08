Одно из крупнейших агентств недвижимости России компания "Жилфонд" проводит в Барнауле трехдневный бесплатный мастер-класс для всех желающих освоить профессию риелтора.

В программе курса "Как стать специалистом по недвижимости за три дня" — эксклюзивная информация от экспертов "Жилфонда", профессионалов самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. Они поделятся авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек, а также загородной, элитной и коммерческой недвижимости.

Темы мастер-класса:

Рынок недвижимости Новосибирска сегодня. Аналитика рынка: новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки

Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен

Как быстро и дорого продать недвижимость?

Юридические основы проведения сделок

Защита прав потребителей в сфере недвижимости

Как зарабатывать на рынке недвижимости?

"Жилфонд" – это не только компания с 20-летним опытом работы на рынке, но и большая, дружная и успешная команда. "Жилфонд" постоянно развивается и ищет новых грамотных специалистов. Добиться успеха в "Жилфонде" – это реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста.

Записаться на курс сегодня можно совершенно бесплатно, по окончании мастер-класса его участникам будут выданы сертификаты. А лучшие выпускники курса смогут выбрать место в одном из офисов компании "Жилфонд".

Курс "Как стать специалистом по недвижимости за три дня"

Место проведения: Северо-Западная, 48д

Продолжительность обучения: три дня

Начало занятий: 14 ноября 2017 года

Время проведения: с 17:00 до 20:00

Звоните по телефону: 8 (3852) 20-14-14

Количество мест ограничено

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"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работает более тысячи сотрудников. "Жилфонд" три года подряд входит в список лучших работодателей среди агентств недвижимости России, по данным рейтинга HeadHunter.