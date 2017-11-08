Одно из крупнейших агентств недвижимости России компания "Жилфонд" проводит в Барнауле трехдневный бесплатный мастер-класс для всех желающих освоить профессию риелтора.
В программе курса "Как стать специалистом по недвижимости за три дня" — эксклюзивная информация от экспертов "Жилфонда", профессионалов самого высокого уровня, которые отлично разбираются во всех нюансах и тенденциях рынка. Они поделятся авторскими методиками успешных продаж готовых квартир и новостроек, а также загородной, элитной и коммерческой недвижимости.
Темы мастер-класса:
- Рынок недвижимости Новосибирска сегодня. Аналитика рынка: новостройки, вторичное жильё, загородная недвижимость, земельные участки
- Можно ли купить недвижимость без накоплений? Возможности для улучшения жилищных условий. Материнский капитал. Программы с государственной поддержкой. Выгодный обмен
- Как быстро и дорого продать недвижимость?
- Юридические основы проведения сделок
- Защита прав потребителей в сфере недвижимости
- Как зарабатывать на рынке недвижимости?
"Жилфонд" – это не только компания с 20-летним опытом работы на рынке, но и большая, дружная и успешная команда. "Жилфонд" постоянно развивается и ищет новых грамотных специалистов. Добиться успеха в "Жилфонде" – это реально. В компании созданы все условия для личностного и профессионального роста.
Записаться на курс сегодня можно совершенно бесплатно, по окончании мастер-класса его участникам будут выданы сертификаты. А лучшие выпускники курса смогут выбрать место в одном из офисов компании "Жилфонд".
Курс "Как стать специалистом по недвижимости за три дня"
Место проведения: Северо-Западная, 48д
Продолжительность обучения: три дня
Начало занятий: 14 ноября 2017 года
Время проведения: с 17:00 до 20:00
Звоните по телефону: 8 (3852) 20-14-14
Количество мест ограничено
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"Жилфонд" – одно из крупнейших агентств недвижимости России, созданное в 1997 году. Компания насчитывает 66 офисов в Новосибирске, Бердске, Барнауле и Сочи. В агентстве работает более тысячи сотрудников. "Жилфонд" три года подряд входит в список лучших работодателей среди агентств недвижимости России, по данным рейтинга HeadHunter.