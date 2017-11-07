Пресс-секретарь Стаса Михайлова Жанна Гарбер заявила, что певец не подавал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на свой пародийный образ в фильме "Дублер". Об этом пишет ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что ЕСПЧ коммуницировал (передал информацию уполномоченному РФ при органе) жалобу певца против российских властей. При этом уточнялось, что жалоба была подана в конце 2014 года. Претензии артиста якобы касаются нарушения права на сценический образ, использованный создателями фильма "Дублер" 2013 года, где некого Михаила Стасова сыграл Александр Ревва.

Пресс-секретарь заверила, что певец не имеет отношения к подаче заявления в ЕСПЧ. По ее словам, все причастные к данной провокации будут привлечены к ответственности.