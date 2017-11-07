Фото: vk.com/barneos22
Водителей в Барнауле предупреждают о двух громадных ямах на улице Димитрова в центре города.
Соответствующая заметка опубликована в сообществе Barnaul 22. "По ул. Димитрова, в районе дома 62а (от пр. Комсомольского к пр. Ленина), на проезжей части образовались две большущие ямы", — отмечает автор заметки.
Также уточняется, что предпринималась попытка засыпать эти провалы щебнем, но безрезультатно. "Будьте внимательны при проезде этого участка дороги", — резюмирует автор сообщения.
Комментарии
По барнаульским меркам это уже давно не огромные ямы. Так, обыденность.
На Ядринцева опять дождь посмывал асфальт, ну или чем там заделывают постоянно, навозом наверное.
до администрации уже далеко. ничо, щас снега навалит, утрамбуют - будет ровненько
Обычные маленькие ямки