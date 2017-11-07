Фото: vk.com/barneos22

Водителей в Барнауле предупреждают о двух громадных ямах на улице Димитрова в центре города.

Соответствующая заметка опубликована в сообществе Barnaul 22. "По ул. Димитрова, в районе дома 62а (от пр. Комсомольского к пр. Ленина), на проезжей части образовались две большущие ямы", — отмечает автор заметки.

Также уточняется, что предпринималась попытка засыпать эти провалы щебнем, но безрезультатно. "Будьте внимательны при проезде этого участка дороги", — резюмирует автор сообщения.



