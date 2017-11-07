Работа в регионах станет ключевым направлением деятельности "Единой России", в обновленном Генеральном совете партии станет больше представителей от субъектов России. Об этом заявил исполняющий обязанности секретаря Генерального совета "ЕР" Андрей Турчак.

"Нам предстоит ротация Генсовета. В Уставе партии предусмотрена ротация не менее 15%, соответственно, это будет 15 или 20%, пока мы точно сказать не можем. Но из этого числа не менее половины должны быть представителями регионов. Нам бы хотелось, чтобы в состав федеральных руководящих органов "Единой России" вошли представители первичного звена, которые зарекомендовали себя не только на выборах, но и в повседневной работе", — цитирует Турчака пресс-служба партии.

Также он сообщил, что за счет удельного финансирования будет усилена работа реготделений: "Нужно сделать так, чтобы не только региональные, но и первичные отделения стали постоянным важным фактором в системе функционирования партии".

Андрей Турчак проанонсировал изменение структуры межрегиональных координационных советов (МКС).

"Сегодня МКС привязаны по своей нарезке к избирательным округам. Я буду предлагать изменить эту систему и вернуться к старой проверенной нарезке с полной привязкой к федеральным округам. Особенно это будет важно в ходе избирательного цикла в марте 2018 года. У нас будет тогда понятная связка с региональными отделениями партии", — рассказал он.

Еще одно новшество — аудит партийных проектов. Сейчас их 25. Но после оптимизации могут сократиться до 10-15.

В Алтайском крае из 25 федеральных проектов действуют 17. Семь из них ("Городская среда", "Театры малых городов", "Парки малых городов", "Детский спорт", "Местный дом культуры", "Безопасные дороги" и "Театры — детям") запущены в 2017 году и являются приоритетными.

На проект "Городская среда", например, в 2017 году было направлено более 570 млн рублей. За счет этих средств в регионе обустраиваются 299 дворов многоквартирных домов и 15 наиболее посещаемых общественных мест. На минувшей неделе в регионе подвели промежуточные итоги их реализации.

Секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко призвал коллег по партии и профильных чиновников провести работу над ошибками и не допустить их повторения.

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