Президент США Дональд Трамп не подал руки своей жене Меланье при выходе из машины во время поездки в Японию. Об этом пишет "Лайф".

Видео, на котором запечатлено прибытие Трампа и первой леди к императору и его супруге, появилось в сети. Американский президент вышел из машины и сразу поспешил поприветствовать хозяев дворца, в то время как Меланье пришлось выходить из автомобиля без заботливой руки мужа.

В интернете мнения об этой ситуации разделились. Некоторые заявляют, что Трамп и не должен был дожидаться жены, другие же сочли произошедшее неуважением к Меланье. Также есть мнение, что супруги поссорились.