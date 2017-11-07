Штормовой ветер, обрушившийся на Барнаул в ночь с 3 на 4 ноября, не нанес существенного урона городским электросетям. По данным Барнаульской сетевой компании, на линиях электропередачи 6 кВ произошло всего два отключения. Оба инцидента зафиксированы в Центральном районе города и были устранены в течение 1,5 часов.

Отключения связаны с падением веток на воздушные электролинии, принадлежащие частным предприятиям. Так, без света осталась часть поселка Кирова в районе объездной дороги у АЗС "Магис" и часть поселка Борзовая Заимка. Здесь перебои в электроснабжении вызваны коротким замыканием в электросетях "Кирпичного завода".

Кроме того, в оперативно-диспетчерскую службу поступило 28 заявок от жителей частного сектора. Из них 9 вызваны обрывами воздушных линий 0,4 кВ, остальные – короткими замыканиями из-за падения веток. Среднее время устранения технологических нарушений в сетях составило от 20 до 40 минут. Все работы по восстановлению электроснабжения проводились дежурными бригадами, без привлечения дополнительных сил и техники.

Стоит отметить, что ровно месяц назад, 4 октября, Барнаульская сетевая компания первой в Алтайском крае получила "Паспорт готовности" к зиме 2017-2018 гг. Надежность городских электросетей подтвердили краевые и городские власти, Ростехнадзор и МЧС.