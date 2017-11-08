Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 300 квадратных метров продают в Фирсовой Слободе-3 под Барнаулом за 35 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Продавец подчеркивает, что жилье расположено в центре элитного поселка закрытого типа. "Есть все: и баня, и гараж на четыре машины, и летняя кухня, беседка, гостевой домик, дом полностью укомплектован мебелью, бытовой техникой, шторы, люстры и т.д.", — сказано в объявлении.

Дом находится на участке площадью 17 соток. Территория зонирована, разбит виноградник и розарий. Имеется собачий вольер площадью 20 квадратных метров.