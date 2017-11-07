Первый замглавы думского комитета по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что российские спортсмены могут не поехать на Олимпийские игры 2018 года в Южную Корею, если запретят исполнение национального гимна РФ. Об этом пишет газета "Известия".

Журова заявила, что неучастие спортсменов в церемонии открытия Олимпиады либо неисполнение национального гимна неприемлемо.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , газета The New York Times написала, что Международный олимпийский комитет (МОК) может допустить сборную России к участию в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане в 2018 году, но с запретом на исполнение национального гимна страны и на участие российской делегации в церемонии открытия.

Одним из первых эту информацию прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. Он также назвал эти действия недопустимыми.