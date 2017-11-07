Губернатор Алтайского края Александр Карлин возглавит алтайскую делегацию на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Отметим, что форум пройдет 8 и 9 ноября в Челябинске. В нем примут участие президент России Владимир Путин и президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев. Главная тема форума – "Развитие человеческого капитала"

Что касается алтайской делегации, то в нее войдут министр образования и науки Алтайского края Александр Жидких, начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров, представители ряда научных учреждений региона.

8 ноября в рамках межгосударственного саммита пройдет Форум ректоров вузов России и Казахстана. Алтайский край представят руководители трех вузов — ректор Алтайского государственного университета Сергей Землюков, ректор Алтайского государственного педагогического университета Ирина Лазаренко и и.о. ректора Алтайского государственного технического университета Андрей Марков.