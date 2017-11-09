фото: businessinsider.com

Отель Null Stern с единственной комнатой располагается в самом сердце швейцарских Альп. Отличительная особенность этого номера в том, что в нем нет ни стен, ни потолков: кровать с двумя тумбочками устанавливается прямо на земле под открытым небом.

Отель находится на высоте около двух тысяч метров, стоимость ночи – примерно 200 долларов. У отеля есть свой дворецкий, который живет в домике неподалеку. Он приносит завтрак, обед и ужин буквально в постель.

Гости отеля всегда могут отменить бронирование в последнюю минуту, если погода испортится.