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Без крыши и стен: самый необычный отель в швейцарских Альпах

, ИА "Амител"
Единственный номер гостиницы располагается каждый год в разных местах

фото: businessinsider.com

Отель Null Stern с единственной комнатой располагается в самом сердце швейцарских Альп. Отличительная особенность этого номера в том, что в нем нет ни стен, ни потолков: кровать с двумя тумбочками устанавливается прямо на земле под открытым небом.

Отель находится на высоте около двух тысяч метров, стоимость ночи – примерно 200 долларов. У отеля есть свой дворецкий, который живет в домике неподалеку. Он приносит завтрак, обед и ужин буквально в постель.

Гости отеля всегда могут отменить бронирование в последнюю минуту, если погода испортится.

Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

9.11.2017 07:35
А

А где фигуру мыть?

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