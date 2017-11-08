Юбилейный день Октябрьской социалистической революции в Барнауле, на удивление, прошел так же буднично, как и "некруглые" даты с годовщины осенних событий 1917-го. Более того, судя по количеству пришедших на митинг к памятнику Ленину на площади Советов, можно было и вовсе решить, что речь идет о рядовой акции крайкома КПРФ, а не о 100-летии события, чье историческое значение, по мнению партийцев, определило весь ход мировой истории XX века.

Еще накануне бывшего "красного дня" календаря коммунисты утверждали, что раздали на грядущий митинг 5 тысяч листовок-приглашений. Однако на деле в 17:00 на площади Советов собралось не более 200-250 участников. Даже если добавить к этому числу стражей правопорядка, которые оцепили место проведения митинга, и просто любопытствующих, то общее число собравшихся на главной площади города едва ли превысило 300 человек. Возможно, виной низкой явки стала промозглая ноябрьская погода: мокрый снег периодически переходил в проливной дождь и явно не добавлял настроения собравшимся. Сами лидеры коммунистов, правда, держались бодро, подчеркивая, что погода точь-в-точь такая, как была в этот день 100 лет назад. Об этом, например, заявила персек крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Изначально сбор демонстрантов планировался в 16:00 на площади Октября, движение колонн должно было начаться в 16:40. Митинг у памятника Ленину планировался в 17:00. Однако на деле партийцы несколько форсировали события, и в итоге к пяти вечера главные поздравительные речи с импровизированной трибуны оказались произнесены, а дальше все продолжил концерт, который изредка перемежался с выступлением политиков и активистов КПРФ "второго эшелона".

В их числе оказалась новоявленный депутат Барнаульской гордумы Елена Хрусталева, партийный аксакал Виталий Сафронов и ряд других. Застрельщиками же по традиции выступили персек крайкома КПРФ Мария Прусакова и депутат АКЗС Андрей Сартаков.

Также в числе участников можно было встретить секретаря по идеологии Дарью Зулину и ряд активистов молодежного крыла партии. Кстати, юное поколение на площади Советов в итоге все же оказалось в явном меньшинстве.

Традиционно звучало, что именно Октябрьская революция "положила начало новому миру, без эксплуатации человека человеком". "Советское государство в кратчайшие сроки сумело поднять к самым вершинам науку, создало лучшее в мире бесплатное здравоохранение. Коммунисты доказали на практике, что только социализм способен ликвидировать бедность и обеспечить людям достойную жизнь", — воззвали к исторической памяти собравшихся "партийные боссы" "красных".

Ну а к числу главных предателей коммунизма и советского строя были причислены по многолетней традиции последний генсек СССР, а также по совместительству первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев и президент РСФСР, а позднее и России Борис Ельцин.

Не удивили в этот раз коммунисты собравшихся хоть каким-то перфомансом, если не считать уже порядком затасканную картонную фигуру вождя мирового пролетариата, рядом с которой каждый мог сделать селфи или фото на память.

Какие-либо театральные костюмированные сцены, использование авто- и мототехники или лошадей коммунистами было проигнорировано. Также ничего нового не было начертано и на транспарантах у митингующих, за исключением трехзначной цифры, минувшей с момента захвата власти большевиками.

Любопытно, что мероприятие полностью проигнорировали местные телевизионщики, среди представителей СМИ можно было встретить только фотографов и пишущих корреспондентов.