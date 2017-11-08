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Ураган, который обрушился на Барнаул на минувших выходных, доказал необходимость сноса старых и аварийных деревьев, заявил глава городской администрации Сергей Дугин.

Высказываясь об этом, сити-менеджер подчеркнул, что число звонков об упавших во время бури деревьях было сведено к минимуму. "И только потому, что своевременно была проведена реновация зеленых насаждений. Губернатор Александр Богданович Карлин неоднократно указывал на проблему ветхих деревьев на территории города и необходимость их замены. На выделенные из краевого бюджета средства в этом году проведены масштабные работы, на месте старых, аварийных деревьев высажено свыше 2 тысяч 700 новых деревьев и кустарников", — цитирует Дугина пресс-центр мэрии.

В то же время городские власти сделали вывод — в краевой столице остаются насаждения, таящие в себе угрозу обрушения.

В этом контексте сити-менеджер резюмировал: "Реновацию обязательно будем продолжать, старые деревья необходимо своевременно убирать с улиц, чтобы избежать несчастных случаев".

Напомним, что в этом году в Барнауле велись весьма активные работы по сносу старых и аварийных деревьев. Вырубки в некоторых зеленых зонах вызвали негодование у части горожан, которые заявляли о неоправданности данных действий и называли снос насаждений излишним.