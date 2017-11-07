Жители России за три квартала этого года купили на 13,7% больше лекарств, чем за три квартала 2016 года. Об этом пишет газета "Известия".

По данным DSM Group, россияне за девять месяцев 2017 года купили 3,3 миллиарда упаковок лекарств, тогда как за такой же период 2016 года россияне приобрели 2,9 миллиарда упаковок.

Самыми популярными препаратами у россиян оказались лекарства от простуды и вирусов. Специалисты уверены, что продажи этих лекарств растут из-за холодной погоды в регионах в 2017 году.

Именно из-за холодов россияне чаще болели простудными заболеваниями. При этом специалисты рекомендуют россиянам делать прививки, чтобы затем не пришлось употреблять лекарственные препараты.