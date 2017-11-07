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Новости

Жители России в этом году покупают на 13,7% больше лекарств

, ИА "Амител"
За три квартала этого года россияне купили 3,3 миллиарда упаковок лекарств

Фото: pixabay.com

Жители России за три квартала этого года купили на 13,7% больше лекарств, чем за три квартала 2016 года. Об этом пишет газета "Известия".

По данным DSM Group, россияне за девять месяцев 2017 года купили 3,3 миллиарда упаковок лекарств, тогда как за такой же период 2016 года россияне приобрели 2,9 миллиарда упаковок.

Самыми популярными препаратами у россиян оказались лекарства от простуды и вирусов. Специалисты уверены, что продажи этих лекарств растут из-за холодной погоды в регионах в 2017 году.

Именно из-за холодов россияне чаще болели простудными заболеваниями. При этом специалисты рекомендуют россиянам делать прививки, чтобы затем не пришлось употреблять лекарственные препараты. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

7.11.2017 20:08
Дядька

Плясать не хотят вот и жрут что попало.

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7.11.2017 20:09
Дядька

Катерин, а что перед тобою сплясать должны?

0 0
7.11.2017 19:10
- гость -
а хучь бы и сплясать
все равно на другие дела вас не хватает
перековались

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7.11.2017 20:06
Дядька


старожилбольше 1000 сообщений
Здавствуй Катя (19;10) Ну давай пляши! Хоть посмотрим.

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