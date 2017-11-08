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Как алтайские депутаты оценили федеральную прибавку в казну региона

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Алтайский край получит еще 4,2 млрд рублей

Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Дополнительные 4,2 млрд рублей получит из федерального бюджета Алтайский край на сбалансированность регионального бюджета. Такое решение на днях было принято правительственной комиссией по региональному развитию. Как оценивают дополнительные средства, порталу Amic.ru рассказали депутаты.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Приб пояснил порталу Amic.ru, что дополнительные средства планируется направить на ключевые обязательства бюджета.

"Это обеспечение роста темпов заработной платы бюджетников, поддержка муниципальных бюджетов, государственные инвестиции в социальную сферу, образование, здравоохранение, культуру, жилищно-коммунальное хозяйство. Как только соответствующие поправки в бюджет будут приняты на федеральном уровне, депутаты и руководство региона обсудят постатейное распределение средств, исходя из задач развития", — сообщил он.

Председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко считает, что дополнительные средства — это результат правильной бюджетной политики в регионе.

"Мы не загоняем регион в долговую яму ненужных обязательств: не формируем расходы, связанные с уплатой долговых обязательств, процентов по возврату кредитов, не берем на себя повышенные расходные обязательства, не имея на это собственных средств, не подкрепленных никакими инвестиционными составляющими. И в качестве стимула получаем дополнительные финансовые ресурсы", — прокомментировал Романенко порталу Amic.ru.

Александр Романенко сообщил, что помимо 4,2 млрд рублей региону, как ожидают власти, будут выделены дополнительные средства на ассигнования и другие направления. Это позволит региону "более отчетливо формировать расходы на выполнение социальных обязательств по повышению заработной платы работникам бюджетной сферы на 10%".

Сергей Приб также считает, что дополнительное федеральное финансирование регион получил в том числе благодаря ответственной финансовой политике региональной власти.

В ЛДПР, фракции, выступившей против принятия бюджета в первом чтении, пока не торопятся с выводами.

"Мы готовы поддержать дополнительные 4 млрд. Средства будут потрачены на зарплаты бюджетникам и муниципалитет — да, всё это хорошо. Но от этого бюджет не станет менее консервативным. Для роста и развития надо больше средств направлять на поддержку бизнеса, например, через компенсацию процентной ставки", — сказал в беседе с корреспондентом Amic.ru глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

ЛДПР внесла поправки ко второму чтению. Если они будут учтены, то фракция бюджет поддержит.

А вот фракция "Справедливая Россия" такое решение поддерживает. Именно увеличение финпомощи муниципалитетам и повышение зарплат (должностных окладов) бюджетникам предлагали справедливороссы. В первом чтении депутаты "СР" поддержали бюджет. С учетом этих средств, видимо, поддержат и во втором.

"Естественно, мы поддерживаем это решение и считаем его правильным", — прокомментировал глава фракции "СР" Александр Молотов.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.11.2017 11:08
- гость -

Все на охрану карлина от народа пойдут или ещё каким-то чиновникам-подельникам останется?

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