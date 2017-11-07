Делегации комитетов Госдумы до конца года посетят семь зарубежных стран, пишет "Парламентская газета".

Такое решение было принято на заседании Совета Думы, сообщил первый вице-спикер палаты Иван Мельников. По его словам, эти поездки в страны ближнего и дальнего зарубежья связаны с налаживанием контактов и развитием диалога с зарубежными партнерами. Депутаты посетят Иран, Азербайджан, Турцию, Пакистан, Республику Корея, Молдавию и Сербию.

Совет Думы также поручил первому вице-спикеру Госдумы Александру Жукову проработать вопрос, связанный с изменением практики курирования межпарламентских контактов. Перераспределение курирования произойдет в ближайшее время.

Раньше эти контакты курировали заместители председателя Госдумы. "Сейчас речь идет о том, что председатель каждого комитета по направлениям своей работы будет курировать межпарламентские связи с двумя странами", — пояснил Мельников.

Среди этих направлений энергетика, медицина, экология, сельское хозяйство.