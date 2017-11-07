Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рост протестных акций в России связан с предвыборным периодом, сообщает РИА Новости.

Песков сказал это, комментируя данные Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР). Как следует из исследования, протестная активность жителей России выросла на 60% в III квартале по сравнению с началом года.

Больше всего протестных акций было зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Карелии, Московской, Ростовской, Новосибирской, Омской, Волгоградской, Саратовской областях и Приморском крае.

Сейчас также растет количество мероприятий в поддержку президента, отметил Песков. По его словам, это "естественная активизация", которая сопровождает каждый предвыборный период.