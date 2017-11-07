Президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать план поэтапного трехлетнего перехода от привлечения средств граждан от долевого строительства к иным формам финансирования возведения жилья. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 25 октября.

Кабмину поручено утвердить "дорожную карту" по поэтапному замещению в течение трех лет средств граждан, привлекаемых для создания многоквартирных домов, банковским кредитованием и другими формами финансирования, безопасными для вложенных в строительство средств граждан.

Документ должен быть разработан совместно с Банком России и Агентством ипотечного жилищного кредитования. Предложения главе государства необходимо представить до 15 декабря.

До 1 декабря кабмину также предстоит подготовить предложения по защите прав граждан, средства которых привлекались строительными компаниями через специальные жилищные сертификаты или посредством участия в жилищно-строительных кооперативах.

Кроме того, Путин дал поручение разработать предложения о повышении ответственности губернаторов в сфере защиты прав дольщиков.

Также теперь застройщики как бенефициары долевого строительства будут нести ответственность за нанесение ущерба участникам долевого строительства.