Раскрыта реальная стоимость iPhone X

Специалисты TechInsights взялись за изучение iPhone X и пришли к выводу, что себестоимость комплектующих новинки составила 375 долларов США, или около 22 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на MacRumors.

В эту цену вошли светодиодный экран 5,8-дюймовый стоимостью 65 долларов (против 36 долларов у 4,7-дюймового iPhone 8), стальной корпус за 36 долларов и другие комплектующие. Стоит отметить, что при расчете себестоимости чаще всего не учитываются затраты на разработку, логистику, дизайн, маркетинг и так далее.

В середине сентября эксперты китайского издания iChunt подсчитали себестоимость нового iPhone X и получили иной результат — чуть более 412 долларов. Однако это произошло до выхода девайса в продажу, поэтому их выкладки носили скорее теоретический характер.