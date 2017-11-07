Глава правительства Дмитрий Медведев поручил первому вице-премьеру Игорю Шувалову, Минэкономразвития и Минтруду обсудить идею предоставления самозанятым статуса индивидуального предпринимателя без права найма и возможности работать по патенту стоимостью 10 тысяч рублей в год, пишет "Коммерсант".
Согласно предложениям автора идеи — уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, самозанятые освобождаются от сдачи налоговой и статистической отчетности, выводятся из-под законодательства о контроле и надзоре и могут работать без касс. Такой режим может быть распространен на 45 видов деятельности, в частности таких, как ремонт жилья, пошив швейных изделий, парикмахерские и косметические услуги, ремонт бытовой техники, услуги дизайнеров и поваров на дому и торговля вразнос.
Сейчас заниматься предпринимательской деятельностью без регистрации юрлица или ИП разрешено только няням, репетиторам и домработницам.
В июле Минюст определил понятие самозанятых граждан — еще одного слоя населения, который получает доход и пользуется социальными льготами, но не платит социальных взносов. Ранее в Совфеде оценили число самозанятых россиян в 15-22 миллиона человек.
Комментарии
Каких таких услуг я на 10 в год получаю ????
Налогов за 2017 заплатил около 100 , ещё и должен буду
Тут речь о тех, кто на подхвате работает. Ну там, к примеру, нигде мужик не работает, но электрик хороший... его все знают в округе и постоянно зовут на помощь. Вот он таким макаром, скажем, тридцаточку в месяц имеет. Но ГОСУДАРСТВУ НЕ ПЛАТИТ СВОЛОЧЬ ТАКАЯ!!!!))))
Всё. Вот теперь эту шоблу во главе с ...., точно пора на пензию отправлять.
Они простили: 30 млрд долларов Кубе, 8 миллиардов долларов Ираку, и т.д. и т.п. Официальные данные Счётной палаты: до четверти госбюджета России разворовывается.
Эти люди не только не умеют руководить страной, не только делают население беднее, они просто охреневшие по беспределу!
Скоро и вольную наверное купить можно будет у барина