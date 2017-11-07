Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки в своем Twitter написала о согласии принять участие в баттле против рэп-исполнителя Вани Млечного. Кроме того, она записала обращение к рэперу.

Вы назвали это бифом? Ловите дисс на @MLECHNIYONE — с разбором образа оппонента и новым прочтением трека @sdthaking) https://t.co/xykBRfEacQ pic.twitter.com/TtH3Wpcyzw — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) November 7, 2017

Ранее Млечный вызвал Канделаки на баттл. Он опубликовал так называемый дисс (обращение, в котором один человек выказывает неуважение другому). Млечный отметил, что в детстве любил передачу с Канделаки "Самый умный".

В своем ответном диссе Канделаки напомнила Млечному, что тот часто забывает слова во время своих выступлений, а также отметила, что рэпер, в отличие от нее, не может говорить быстро и произносит все по слогам.

Дата баттла между Канделаки и Млечным пока неизвестна.