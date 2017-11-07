Президент России Владимир Путин дал поручение оказать Вьетнаму гуманитарную помощь в связи со стихийным бедствием в этой стране, пишет "Российская газета".

"Глава государства поручил кабинету министров оказать гуманитарную помощь, предпринять гуманитарную операцию. По докладу Пучкова готовится к отлету во Вьетнам "ИЛ-76" с гуманитарной помощью. Также президент поручил оказать помощь в размере 5 млн долларов", — рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее сегодня достаточно интенсивно президент работал в частности в связи с информацией, поступающей из Центрального Вьетнама, который подвергся воздействию сильнейшего тайфуна "Дамри".

"Президент достаточно оперативно переговорил сегодня с председателем правительства Дмитрием Медведевым, главой МЧС Владимиром Пучковым, а также министром финансов Антоном Силуановым. Было отмечено, что только по официальным данным количество погибших превысило 61 человек. Десятки пропавших без вести и, к сожалению, есть тенденция к возрастанию. Около 80 тысяч построек получили повреждения. Эвакуированы из зоны бедствия в целом около 40 тысяч человек", — сообщил Песков.