Министр сообществ и детей в правительстве Уэльса Карл Сарджент, в отношении которого было начато расследование после обвинений со стороны женщин, найден мертвым у себя дома в городе Коннах Куэй, сообщает "Дождь" со ссылкой на "Би-би-си".

3 ноября Сарджент ушел с должности после того, как несколько женщин выступили с обвинениями в адрес 49-летнего политика. Однако суть обвинений на данный момент неизвестна. Сам политик также говорил, что ему не раскрыли никаких подробностей расследования и обвинений.

Сарджент был членом Лейбористской партии. Лидер лейбористов Джереми Корбин сказал, что смерть однопартийца стала для него "глубоко шокирующей новостью". Первый министр Уэльса Каруин Джонс сказал, что потрясен и опечален такой новостью, отметив, что Серджент "внес большой вклад в общественную жизнь Уэльса".