Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре не поддержал законодательную инициативу депутатов фракции ЛДПР о переносе начала учебного года с 1 сентября на 1 октября, пишет "Парламентская газета".

Документ предлагал наделить местные органы самоуправления правом переносить начало учебного года на месяц позже в соответствии с климатическими и иными условиями.

Инициативу не поддержали. "Ведущий принцип Закона "Об образовании" — единство образовательного пространства", — напомнила член профильного комитета палаты регионов Ираида Тихонова.

В связи с этим принципом органы местного самоуправления не вправе изменять учебный план и календарный учебный график. Кроме того, Тихонова напомнила, что первые две недели нового учебного года отводятся на повторение ранее пройденного материала, что дает ученику возможность постепенно войти в учебный график.

У многих учителей, как подчеркнула сенатор, перенос начала учебного года вызывает по меньшей мере недоумение.

1 сентября был утвержден первым днем нового учебного года приказом Совнаркома в 1935 году. С 1984 года 1 сентября был объявлен Днем знаний.