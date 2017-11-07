Саудовский принц Абдул-Азиз ибн Фахд был застрелен при аресте по подозрению в коррупции, сообщает LIFE со ссылкой на Daily Mail. По данным издания, принц оказал сопротивление полицейским, из-за чего тем пришлось применить оружие.

Сообщается, что арест 44-летнего принца произошел в воскресенье и был частью "антикоррупционной зачистки" в стране.

Официальные источники в стране пока не подтвердили гибель королевской особы. Если это произойдет, Абдул-Азиз ибн Фахд станет вторым погибшим принцем Саудовской Аравии за сутки. Прошлой ночью принц Мансур бин Мукрин разбился на вертолете.

Ранее сообщалось, что 10 принцев страны были арестованы по подозрению в коррупции.