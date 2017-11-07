Посольство Финляндии в США обратилось к американцам с просьбой помочь в поисках актера Мэтта Дэймона.

У актера финские корни — его дед был финном, поэтому Финляндии захотелось, чтобы голливудская звезда поздравила страну со столетием обретения независимости. Призыв опубликован на официальной странице в Facebook дипмиссии.

"Финляндия просит вашей срочной помощи: до нашего сотого Дня Независимости осталось чуть более месяца, и нам нужно найти Мэтта Дэймона! Для нас было бы большой честью, если бы Мэтт, чей дед был финном, обратился к Финляндии с видеопоздравлением. Не могли бы вы помочь нам найти Мэтта?" - говорится в сообщении.

За сутки пост набрал 2,3 тысячи отметок "нравится". В комментариях некоторые шутят: "Нужен живым или мертвым?". Другие советуют поискать актера на Марсе.

Мэттью Пейдж Дэймон родился 8 октября 1970 года в американском городе Кембридж, штат Массачусетс. Его отец был налоговым инспектором, мать работала в университете специалистом в области образования в младших классах. У актера также есть шотландские и английские корни.