Депутат Госдумы Владимир Сысоев выступил с инициативой вернуть в школьную программу по русскому языку курс речевого этикета, который использовали до революции 1917 года, сообщает RT.

Такое обращение Сысоев подготовил к вице-премьеру правительства России Ольге Голодец. По словам депутата, введение старых правил уважительного отношения повысит моральный облик общества.

"Речевой этикет до революции отличался строгими правилами и имел собственную грамматику. Например, "мама" и "папа" писали с большой буквы. Основными этикетными жанрами являются приветствие, прощание, извинение, благодарность, поздравление, просьба, утешение, отказ, возражение", — отметил Сысоев.

Депутат подчеркнул, что характерные для дореволюционного этикета обращения несут в себе уважение, которого сегодня лишен русский язык.

"Поэтому я считаю, что в школах должны возродить порядок обращений, как это было в Российской империи", — подчеркнул народный избранник Сысоев.