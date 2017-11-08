Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире Первого канала сообщил, что все организации партии выдвинули его в качестве кандидата в президенты России.

"К выборам относимся очень серьезно и будем обязательно участвовать. У нас готова программа "Десять шагов к достойной жизни". И эта программа может быть реализована сильной командой, поэтому состав конкретный назовем позже. Но будем участвовать сильной командой. Я — лидер движения", — заявил Зюганов.

Партийный съезд, посвященный президентским выборам 2018 года, предположительно должен состояться после официального объявления о начале избирательной кампании — в декабре.

Выборы президента пройдут в марте 2018 года.