Британский физик Стивен Хокинг по видеосвязи с участниками саммита Tencent WE в Пекине заявил, что Человечество перестанет существовать в 2600 году, когда Земля из-за неумеренного потребления энергии превратится в огненный шар, сообщает "Российская газета" со ссылкой на New York Post.

"Человечеству угрожает перенаселение. Люди должны смело двигаться в неведомые доселе миры и осваивать новые планеты", — уверен Хокинг.

Ученый призвал поддержать проект Breakthrough Starshot по созданию космического корабля, способного долететь до Альфы Центавра — ближайшей звезды. Это будет крошечный аппарат-разведчик с солнечным парусом, передвигающийся на 1/5 скорости света.

"Он сможет достигнуть Марса менее чем за час. Путь до Плутона займет дни, а полет до Альфы Центавра продлится немногим более 20 лет", — поведал Хокинг.

По его мнению, вокруг ближайшей к Солнцу звезды обращаются пригодные для жизни планеты, на которых человечество сможет безбедно прожить еще миллион лет.