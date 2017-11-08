Кинешемская епархия (Ивановская область) выплатит денежную компенсацию семье женщины, которая погибла после ДТП, устроенного нетрезвым священником, передает "Интерфакс".

Женщина, пострадавшая в аварии, произошедшей 26 октября, находилась в состоянии комы и умерла, не приходя в сознание.

По словам руководителя информационного отдела епархии Андрея Ефанова, епархия также оплатит похороны погибшей. Он добавил, что священнослужитель, виновный в ДТП, отстранен от служб.

Авария произошла в городе Шуя. Женщину, ехавшую по дороге на велосипеде, сбил настоятель Предтеченского храма села Парское — иеромонах Протолеон (Белозерцев), управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшая получила травмы головы.