Правительство предлагает выделить ФГУП "Информационное телеграфное агентство"(ИТАР-ТАСС) дополнительные субсидии для создания общественно-политического канала, ориентированного на детей, сообщает РБК.

Предложение о выделении 210 млн рублей содержится в поправках в проект бюджета на 2018–2020 годы, которые были подготовлены правительством ко второму чтению документа. Финансирование распределено на равные части — по 70 млн рублей в год. На эти средства предлагается создать общественно-политический канал для детей в возрасте 8-16 лет. Источником дополнительных субсидий станут средства, заложенные в строке бюджета "Высшее образование".

Руководитель департамента корпоративных коммуникаций ИТАР-ТАСС Дмитрий Перцев рассказал, что проект будет запущен в 2018 году и реализован будет совместно с Минобрнауки. Под созданием "специализированного канала общественно-политической направленности" имеется в виду "детская лента".

"Будет создана специальная детская редакция. Ее задача — сбор наиболее интересных и важных российских и мировых новостей для школьников", — пояснил Перцев.

Всего в 2018 году ТАСС получит из бюджета в виде субсидий 1,96 млрд рублей и по 1,94 млрд рублей в 2019 и 2020 годах.