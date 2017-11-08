Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя последствия революции, заявил, что все социальные и экономические показатели при царе были лучше, чем после 1917 года, пишет "Парламентская газета".

По расчетам Жириновского, зарплата в царской России была 50 тысяч рублей, и при царе на эти деньги можно было купить больше, чем при советской власти и в современной России.

"Были самые крупные золотые запасы, а потом Ленин и Сталин все разбазарили. Аренда жилья была гораздо дешевле. Все показатели при царе были гораздо лучше, чем при советской власти и в современной России", — уверен Жириновский.

Он подчеркнул, что 1917 год разделил общество, ранее сплоченное самодержавием и православием.

"Внешняя политика советской России провозглашала финансирование коммунистических партий всего мира и подготовку вооруженных восстаний", — заявил Жириновский. При этом он отметил, что Вторая мировая война является следствием Русской революции, равно как и ситуация на Ближнем Востоке, на Украине и в КНДР.