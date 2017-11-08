Выпавший снег спровоцировал на дорогах Барнаула утром в среду, 8 ноября, серьезные пробки. Так, согласно сервису "Яндекс.пробки", в настоящий момент в городе зафиксированы семибалльные заторы.

Сложная ситуация наблюдается на проспекте Красноармейском (скорость движения – пять километров в час). Также стоит проспект Ленина от улицы Северо-Западной в сторону центра (скорость движения – семь километров в час).

Традиционно в утренний час пик в сторону центра стоит движение на Павловском тракте (скорость движения – 5-7 километров в час). Пробка образовалась и на третьем Малаховском кольце (скорость движения – семь километров в час).

Затор наблюдается местами и на Змеиногорском тракте (скорость движения – 10 километров в час).