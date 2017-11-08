Выпавший снег спровоцировал на дорогах Барнаула утром в среду, 8 ноября, серьезные пробки. Так, согласно сервису "Яндекс.пробки", в настоящий момент в городе зафиксированы семибалльные заторы.
Сложная ситуация наблюдается на проспекте Красноармейском (скорость движения – пять километров в час). Также стоит проспект Ленина от улицы Северо-Западной в сторону центра (скорость движения – семь километров в час).
Традиционно в утренний час пик в сторону центра стоит движение на Павловском тракте (скорость движения – 5-7 километров в час). Пробка образовалась и на третьем Малаховском кольце (скорость движения – семь километров в час).
Затор наблюдается местами и на Змеиногорском тракте (скорость движения – 10 километров в час).
Комментарии
О чем новость? Ни о чем.
Каждое утро так.
Причем сегодня пробок-то особо и нет, бывает похуже.
Забыли что собирались Красноармейский с А Петрова соединить?
Давно пора построить мост автомобильный через ЖД пути у Вокзала. Был же такой проект во времена СССР.