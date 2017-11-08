Сильный гололед образовался на трассах Алтайского края утром в среду, 8 ноября, сообщают подписчики паблика Barnaul 22.

Так, например, трасса Барнаул — Алейск местами полностью заснежена, с небольшим гололедом. Периодически ограниченная видимость.

Также автомобилисты сообщают, что от кафе "У озера" (граница Барнаула и Калманского района) до поселка Бельмесево также сложная ситуация на дороге. Там своеобразное дорожное покрытие, забивающееся снегом и водой.

Напомним, синоптики пообещали, что к концу рабочей недели установится постоянный снежный покров, а в течение недели погода будет неустойчивой. Синоптики прогнозируют мокрый снег, переходящий в снег.