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Ученые выяснили, что недосып негативно влияет на восприятие мира

, ИА "Амител"
К такому мнению пришли ученые из Калифорнийского университета

Фото: pixabay.com

Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что недосып негативно влияет на восприятие мира. Об этом пишет "Газета.ру".

Как показало проведенное исследование, людям, которые давно не спали, тяжело распределять изображения по категориям.

Специалисты провели анализ работы мозга у 12 больных эпилепсией. Эксперимент с распределением изображений по категориям показал, что скорость работы клеток мозга снизилась вслед за скоростью реакции пациентов. Это помогли установить вживленные в ткани мозга электроды.

Эксперты говорят, что недосып замедляет мозговую активность. Быстрые в обычной ситуации нейроны реагируют медленно и дольше переключаются, чем обычно.

Американские ученые уверены, что проблемы со сном существенно влияют на восприятие окружающего мира и последующие реакции.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.11.2017 09:24
- гость -

А когда эти ученые наконец выяснят, что они никакие не ученые?

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