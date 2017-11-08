Ученые из Калифорнийского университета выяснили, что недосып негативно влияет на восприятие мира. Об этом пишет "Газета.ру".

Как показало проведенное исследование, людям, которые давно не спали, тяжело распределять изображения по категориям.

Специалисты провели анализ работы мозга у 12 больных эпилепсией. Эксперимент с распределением изображений по категориям показал, что скорость работы клеток мозга снизилась вслед за скоростью реакции пациентов. Это помогли установить вживленные в ткани мозга электроды.

Эксперты говорят, что недосып замедляет мозговую активность. Быстрые в обычной ситуации нейроны реагируют медленно и дольше переключаются, чем обычно.

Американские ученые уверены, что проблемы со сном существенно влияют на восприятие окружающего мира и последующие реакции.