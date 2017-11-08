Четыре человека погибли в результате аварии, произошедшей на трассе Барнаул – Рубцовск в среду, 8 ноября, сообщили ИА "Амител" в отделе пропаганды ГИБДД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, столкнулись автобус и два автомобиля. Свидетели происшествия в паблике Barnaul 22 утверждают, что ДТП произошло на мосту через ж/д пути перед Алейском.

"В автобусе никто не пострадал. Погибли люди, находившиеся в машинах", — прокомментировали в ГИБДД.

Более детальная информация будет известна позже.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , автомобилисты предупреждают о гололеде на трассах. Некоторые трассы, по их словам, полностью заснежены.