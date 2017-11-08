Более 100 миллионов человек стали жертвами коммунистических режимов за последние 100 лет, сообщили в администрации президента США. Об этом пишет РИА "Новости". Как сообщает издание, это заявление было сделано в годовщину "революции большевиков" в России.

"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей. — Прим. ред.) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им Богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем", — сказано в заявлении.

Здесь также отметили, что все эти люди, стремившиеся к свободе, были подчинены государству "с помощью принуждения, насилия и страха".

