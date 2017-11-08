Более 100 миллионов человек стали жертвами коммунистических режимов за последние 100 лет, сообщили в администрации президента США. Об этом пишет РИА "Новости". Как сообщает издание, это заявление было сделано в годовщину "революции большевиков" в России.
"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей. — Прим. ред.) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им Богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем", — сказано в заявлении.
Здесь также отметили, что все эти люди, стремившиеся к свободе, были подчинены государству "с помощью принуждения, насилия и страха".
Комментарии
Вы сами негров линчевали.
А почему бы нашему Кремлю не обозначить, сколько сотен миллионов людей погибло от капитализма и захватнической политики Северо-Американских Соединённых Штатов?
Государство - орган насилия и эксплуатации человека человеком. Как бы это государство не называлось и кто бы там не был его руководителем.
Однако, призрак бродит по Европе.... Страшно толстосумам. Вот и шугают народец
И зачем нам тут агитка США?
А сколько от американского режима? У себя-то в глазу гигантское бревно увидеть никак?
А число погибших индейцев не озвучили?
Громче всех "Держи вора" кричат сами воры
Это не Белый дом сказал...Это наши компрадосы из пальца....(21-го) у пиндосов высосали...
А Белый Дом тоже отметил октябрьский переворот)
Что ответят каммуняки? "Сам дурак" кричать начнут?
Но и спасли немало от нацистских...
даже Новодворскую посчитали скорее всего
На сайте Белого дома во вторник, 7 ноября, было опубликовано официальное обращение в связи с Национальным днем жертв коммунизма.
Дюшес, так на сайте Белого Дома какие-то "ваши" компрадосы пишут?)))
С 1926 по 1991 население России выросло на 46 млн.
С 1991 по 2017 население России сократилось на 2 млн.
Как коммуняки не старались население уничтожить и войну вторую мировую устроили, и в гулаги людей отправляли и расстреливали, всё равно прирост на 50% А вот Вова с Борей всё для людей делают, а они всё равно вымирают
8.11.2017 10:17
- гость -
а ты не в курсе сколько "присоединенных" территорий было в период Совка? вот оттуда народец и взялся.
из серии бредятины-Британские ученые подсчитали сколько инфузорий -туфелек жило на Земле за все это время.!
или Британские ученые подсчитали сколько волос в паху у всех когда либо живших мамонтов на свете !
а солдат красноармейцев погибших с партбилетом и без в годы ВОВ тоже посчитали как жертвы?! вроде как Гитлер нес освобождение !?
гораздо проще и правдоподобнее подсчитать сколько англосаки загубили неся "демократию" на штыках(на пилонах самолетов).
все хороши в борьбе за власть
Пусть пиндосы признаются сколько они вьетнамцев огнём сожгли и посыпали смертельной отравой. Сколько в Косово людей положили? А на Японию кто бомбы бросал. Садизм над неграми и пытки они забыли? А сколько индейцев убили да ещё в резервации загнали в их собственной стране.
Пиндосы они и есть пиндосы. И наша власть из таких же. Чего уж там. Без автоматов свой народ уничтожают нищетой и отсутствием медицины.
Кто ж их посчитал то с обеих сторон ,взять гражданскую войну, расстрелянных Колчаком или Землячкой и Бела Куном в Крыму ... Это посчетать не реально