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Белый дом назвал число погибших от коммунистических режимов за 100 лет

, ИА "Амител"
Заявление было сделано к 100-летию революции большевиков

Фото: pa.olba.cu.cc

Более 100 миллионов человек стали жертвами коммунистических режимов за последние 100 лет, сообщили в администрации президента США. Об этом пишет РИА "Новости". Как сообщает издание, это заявление было сделано в годовщину "революции большевиков" в России.

"За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы во всем мире убили более 100 миллионов человек и подвергли неисчислимо большее (количество людей. — Прим. ред.) эксплуатации, насилию и неописуемому разорению. Эти движения под ложным предлогом освобождения систематически отнимали у ни в чем не повинных людей дарованные им Богом права на свободу вероисповедания, свободу собраний и бесчисленные другие права, которыми мы обладаем", — сказано в заявлении.

Здесь также отметили, что все эти люди, стремившиеся к свободе, были подчинены государству "с помощью принуждения, насилия и страха".
 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

8.11.2017 09:44
Дядька

Вы сами негров линчевали.

0  0
8.11.2017 09:45
Митенька ржевский

А почему бы нашему Кремлю не обозначить, сколько сотен миллионов людей погибло от капитализма и захватнической политики Северо-Американских Соединённых Штатов?

0  0
8.11.2017 09:51
- гость -

Государство - орган насилия и эксплуатации человека человеком. Как бы это государство не называлось и кто бы там не был его руководителем.

0  0
8.11.2017 09:55
Таня

Однако, призрак бродит по Европе.... Страшно толстосумам. Вот и шугают народец

0  0
8.11.2017 09:56
- гость -

И зачем нам тут агитка США?

0  0
8.11.2017 10:01
- гость -

А сколько от американского режима? У себя-то в глазу гигантское бревно увидеть никак?

0  0
8.11.2017 10:03
Гость

А число погибших индейцев не озвучили?

0  0
8.11.2017 10:05
Сибиряк из Рубцовска

Громче всех "Держи вора" кричат сами воры

0  0
8.11.2017 10:07
djusha67

Это не Белый дом сказал...Это наши компрадосы из пальца....(21-го) у пиндосов высосали...

0  0
8.11.2017 10:08
- гость -

А Белый Дом тоже отметил октябрьский переворот)
Что ответят каммуняки? "Сам дурак" кричать начнут?

0  0
8.11.2017 10:12
- гость -

Но и спасли немало от нацистских...

0  0
8.11.2017 10:13
- гость -

даже Новодворскую посчитали скорее всего

0  0
8.11.2017 10:14
- гость -

На сайте Белого дома во вторник, 7 ноября, было опубликовано официальное обращение в связи с Национальным днем жертв коммунизма.
Дюшес, так на сайте Белого Дома какие-то "ваши" компрадосы пишут?)))

0  0
8.11.2017 10:17
- гость -

С 1926 по 1991 население России выросло на 46 млн.
С 1991 по 2017 население России сократилось на 2 млн.

Как коммуняки не старались население уничтожить и войну вторую мировую устроили, и в гулаги людей отправляли и расстреливали, всё равно прирост на 50% А вот Вова с Борей всё для людей делают, а они всё равно вымирают

0  0
8.11.2017 10:19
- гость -

8.11.2017 10:17
- гость -
а ты не в курсе сколько "присоединенных" территорий было в период Совка? вот оттуда народец и взялся.

0  0
8.11.2017 10:46
Стас

из серии бредятины-Британские ученые подсчитали сколько инфузорий -туфелек жило на Земле за все это время.!
или Британские ученые подсчитали сколько волос в паху у всех когда либо живших мамонтов на свете !
а солдат красноармейцев погибших с партбилетом и без в годы ВОВ тоже посчитали как жертвы?! вроде как Гитлер нес освобождение !?
гораздо проще и правдоподобнее подсчитать сколько англосаки загубили неся "демократию" на штыках(на пилонах самолетов).

0  0
8.11.2017 11:13
- гость -

все хороши в борьбе за власть

0  0
8.11.2017 11:15
- гость -

Пусть пиндосы признаются сколько они вьетнамцев огнём сожгли и посыпали смертельной отравой. Сколько в Косово людей положили? А на Японию кто бомбы бросал. Садизм над неграми и пытки они забыли? А сколько индейцев убили да ещё в резервации загнали в их собственной стране.
Пиндосы они и есть пиндосы. И наша власть из таких же. Чего уж там. Без автоматов свой народ уничтожают нищетой и отсутствием медицины.

0  0
8.11.2017 11:18
- гость -

Кто ж их посчитал то с обеих сторон ,взять гражданскую войну, расстрелянных Колчаком или Землячкой и Бела Куном в Крыму ... Это посчетать не реально

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