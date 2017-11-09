Вопрос правильного обращения с отходами долгие годы откладывался на потом. Когда за него взялись, процесс растянулся на несколько лет. Но вот на пороге 2018 год, когда в регионах должна заработать схема обращения с твердыми коммунальными отходами, появиться региональный оператор, который будет вывозить, сортировать и организовывать переработку мусора или его захоронение. В Алтайском крае такая схема готова. Согласно ей в регионе до 2025 года должно появиться еще шесть полигонов ТКО, более 50 мусороперегрузочных станций и мусоросортировочных линий и почти 45 тысяч контейнеров. Планы грандиозные. Как и стоимость их реализации — 12 млрд рублей. Чтобы понять, на что планируют потратить эти деньги и стоит ли оно того, корреспондент портала Amic.ru внимательно изучил многостраничную схему и другие документы, пообщался с экспертами и профильными чиновниками.

Масштаб проблемы

Только представьте, Алтайский край в 2015 году произвел 4 млн 709 тысяч тонн твердых бытовых отходов (теперь они называются твердыми коммунальными отходами, ТКО). По прогнозам экспертов, в 2020 году в Алтайском крае будет образовано 4,8 млн кубометров ТБО, в 2025 году — 4,9 млн кубометров.

Сегодня централизованно вывозится не более 40% отходов. Примерно 28% использовано (небольшой процент повторной переработки) и обезврежено (ртутные лампы, медицинские отходы, пестициды), остальное просто складируется.

К 2025 году показатель использования и обезвреживания должен дорасти до 50%, а доля захоронения мусора должна снизиться с 45,8% в 2015 году до 10% в 2025 году.

Что именно мы выбрасываем?

Возьмем, к примеру, столицу региона — Барнаул. В 2015 году здесь произведено более 510 тысяч тонн отходов. Показываем, что именно по классам опасности и типам.

В регионе на 1,6 тысячи населенных пунктов сегодня приходится около 3 тысяч свалок на общей площади более 2 тысяч га. По словам известного эколога, координатора группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса алтайского ОНФ Алексея Грибкова, немногие действующие места накопления, складирования и захоронения отходов отвечают требованиям. Лишь единицы включены в государственный реестр объектов размещения отходов.

В 2016 году специалисты Минприроды выявили 219 несанкционированных свалок, ликвидировали 180 свалок. Прокуратура сообщает о полутора тысячах фактов нарушения законодательства в 2016 году.

В населенных пунктах, повторимся, централизованно вывозится не более 40% отходов. Остальное отправляется на стихийные свалки. Организации по сбору и вывозу мусора есть только в 47 городах и районах края — их 154, в 23 городах и районах таких организаций нет вообще, мусор вывозится жителями или сельсоветами. Никакой сортировки и переработки тут нет и в помине, стихийные свалки есть в большинстве муниципалитетов.

Всего в крае имеется 199 единиц транспортных средств для сбора, вывоза твердых отходов, из которых только 36 работают в сельской местности.

Территориальная схема обращения с отходами

Помощник руководителя Института водных и экологических проблем СО РАН, эксперт группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального отделения ОНФ в Алтайском крае, один из разработчиков схемы Виктор Резников рассказал Amic.ru, как именно она будет работать.

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Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, разработана в регионе на 2017-2025 годы. На самом деле большая работа, потому что для каждого населенного пункта эксперты оценивали население и организации, объем производимых отходов и их динамику с учетом демографических изменений, количество и качество свалок, полигонов в регионе.

"Схема должна стать действенным организационным инструментом решения проблемы", — считает Виктор Резников.

Бывший директор "Эко-комплекса" Юрий Музюкин отчасти с ним согласен.

"Это первый и хороший шаг российского правительства. Серьезная попытка навести порядок в сфере, систематизировать процесс. Но процесс перехода будет долгим и болезненным, сразу всё не решится. Будет тариф, который может понравиться не всем. Будет много протеста и некомпетентных мнений на эту тему", — считает Музюкин.

Схема состоит из семи зон: Алейская, Барнаульская, Бийская, Заринская, Каменская, Рубцовская, Славгородская. Как видим, каждая зона имеет центром город и примерно совпадает с управленческими округами.

Вот как будет работать система

И.о. министра природных ресурсов и экологии Алтайского края Владимир Попрядухин пояснил Amic.ru, что всю работу будут выполнять региональные операторы. Их может быть от одного на все зоны до семи на каждую зону в отдельности. А вся работа — это сбор, транспортировка, сортировка, утилизация, обезвреживание, захоронение отходов. Хотя оператор может и не делать все сам, использование субподряда допускается.

Регоператоров должны избрать по конкурсу до 1 мая 2018 года, работать вся система начнет с 1 января 2019 года.

В Барнаульскую зону кроме столицы входят: Новоалтайск, ЗАТО Сибирский, Первомайский, Павловский, Калманский, Тальменский, Косихинский, Ребрихинский и Троицкий районы.

По новой схеме здесь предполагается строительство мусороперерабатывающего комплекса мощностью 450 тыс. т/год в г. Барнауле, две мусоросортировочной линии (30 тыс. т/год) в селах Павловск и Троицкое, мусоросортировочную линию (50 тыс. т/год) в селе Зудилово, четыре мусороперегрузочные станции (1,0-5,3 тыс. т/год) в селах Калманка, Косиха, Ребриха, Тальменка, 234 площадки временного хранения с контейнерным или бункерным накоплением отходов, полигон ТКО в районе Зудилово. А также провести рекультивацию 174 мест размещения отходов, не соответствующих природоохранному законодательству. Все это "удовольствие" будет стоить около 2,4 млрд рублей. И это только по Барнаульской зоне.

Захоронение отходов запрещено:

в границах населенных пунктов;

в лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных, рекреационных зонах;

в водоохранных зонах, на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

запрещается захоронение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ в случаях, если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископаемых и безопасности ведения горных работ.

Сколько это будет стоить

Сразу распишем все по пунктам (затраты по реализации территориальной схемы):

Рекультивация несанкционированных мест размещения ТКО всех категорий (1195 шт.) – 8 млрд 515 млн 172 тыс. рублей.

Создание объектов временного размещения ТКО до 11 месяцев (4 шт.) – 4 млн рублей.

Организация площадок временного накопления ТКО бункерного типа (1496 шт.) – 79 млн 827 тыс. рублей.

Приобретение оборудования — бункер 8 куб. м для площадок (1576 шт.) – 59 млн 12 тыс. рублей.

Строительство мусороперегрузочных станций (34 шт.) – 476 млн рублей.

Строительство мусоросортировочных линий (22 шт.) – 2 млрд 480 млн 724 тыс. рублей.

Строительство полигонов ТКО (6 шт.) – 540 млн рублей.

Итого 12 млрд 154 млн 735 тыс. рублей. Но это не сразу, а до 2025 года. Основные средства должны быть от бизнеса.

Найдется ли регоператор (ы)?

Предположим, что как минимум в Барнаульской зоне регоператором имеет все шансы стать АО "ЭКО-комплекс". Сегодня компания берет на себя более 50% перевозки отходов в Барнауле.

Виктор Карл, действующий генеральный директор АО "ЭКО-комплекс", сообщил, что говорить об участии в конкурсе за возможность стать оператором пока рано.

То же самое сказал директор еще одной крупной компании – "Экотрест" – Андрей Кулагин. Он считает, что если в Барнаульской зоне еще есть компании (всего около 10 больших и небольших компаний), которые имеют достаточно собственной техники, материальных ресурсов, чтобы стать регоператором, то в Каменской и Рубцовской таких нет.

"Сейчас у компании-перевозчика нет обязанности везти мусор от контейнера именно на полигон или на стихийные свалки. Никто, по сути, не ведает, куда компания вывозит отходы. По новой схеме все автомобили будут оснащены системой ГЛОНАСС, схема подразумевает прозрачную цепочку движения отходов от места образования к месту захоронения", — отметил Виктор Карл ожидаемое позитивное изменение.

Но есть и большая проблема — неплатежи. Сегодня в частном секторе договоров не имеют более 25% потребителей. Из тех, кто имеет, 12-15 % системно не платят за услугу. И вряд ли ситуация улучшится.

Вырастет ли плата за вывоз мусора

Тарифы определит Управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Но только после избрания регоператора, потому что именно ему предстоит предложить экономически обоснованный тариф, не выше определенной государством предельной величины тарифов в области обращения с отходами.

"Этот тариф, как и все остальные, будет учитываться в общей сумме платы за коммунальные услуги, которая не может превышать предельный рост, установленный в каждом регионе", — уточнил и.о. министра природы Владимир Попрядухин.

Пока же управление, проектные организации, органы местного самоуправления проводят расчеты нормативов накопления отходов по сезонам: осень, зима, весна и лето.

Сборщиком платы будет региональный оператор, населению необходимо будет заключить договор на обслуживание. Даже тем, кто сейчас не имеет договоров. Даже тем, кто не хочет платить. Хотя как именно будут ловить и наказывать "уклонистов", пока непонятно.

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По словам Виктора Карла, сейчас тариф формируется из транспортировки мусора и размещения-захоронения, и когда заработает схема, он вырастет. Прежде всего, потому что цепочка обращения с отходами станет длиннее. А еще с 1 января 2018 года на полигоне надо будет платить новый сбор — негативное воздействие на окружающую среду (НВО) — 632 рубля за тонну.

Например, в "ЭКО-комплексе" плата в месяц за одного жильца в частном доме составляет 58,79 рубля. В ООО "Благоустройство-2" — 50,94 рубля, в ООО "Научный городок" — 44,32 рубля.

Но ни один собеседник не решился публично предположить, насколько именно вырастет плата.

Что перерабатываем и что могли бы?

Согласно новой схеме в регионе к 2020 году "возможен сбор около 403 тысяч тонн вторичного сырья в год с общей стоимостью до 1,44 млрд рублей". Но дело не только в схеме. По постановлению правительства с 2017 года не допускается захоронение металлолома и батареек, с 2018 года под запрет попадет бумага и некоторый пластик. К 2024 году регионам придется полностью быть готовыми к переработке всего вторсырья.

А пока приемом того, что можно переработать в Алтайском крае, занимаются 26 организаций, неофициально — еще около 60.

Перерабатывают стекло, шины, бумагу, пластик. Кстати, вторую жизнь получает даже полимерный пластик, который перерабатывают очень немногие регионы. Однако общей статистики — сколько компаний и какой объем перерабатывают — по региону просто нет.

Корреспондент портала Amic.ru связался с рядом барнаульских компаний по сбору и вторичной переработке.

Так, например, с использованной бумагой и пластиком работает ООО "Макулатура Сибири". Килограмм пластика у населения и организаций там принимают за 8 рублей, бумаги — за 4 рубля. Но своей переработки здесь нет, директор предприятия Владимир Зайцев говорит, что экономически невыгодно. Собранный мусор перепродают в более крупные предприятия: "Алтайтара" и "Алтайкровля". Таких посредников в Барнауле не менее десяти, есть и в других алтайских городах и районах.

Компания "Сибтара" — переработчик. Принимает газеты, картон, офисную бумагу, бумажную упаковку за 3-5 рублей/килограмм. В год перерабатывают около 3-4 тысяч тонн, делают гофрокартон, упаковку для яиц. Для компании бизнес, судя по всему, выгодный, раз сейчас они строят новый завод.

Пластик перерабатывает ООО "Анемона". ПЭТ-тару здесь принимают за 10-18 рублей/килограмм, стрейч-пленку за 15-18 рублей за кило.

Директор предприятия, один из учредителей Георгий Половников рассказал, что в месяц вторую жизнь дают 60 тоннам ПЭТ-бутылок, 30 тоннам полиэтилена и стрейч-пленки. А вторая жизнь — это искусственное волокно, щетина для мётел. Правда, из-за слаборазвитой системы раздельного сбора мусора в Алтайском крае пластик приходится везти из других регионов, например, Иркутской области.

"Мы бы только из Барнаула брали, зачем везти откуда-то? Но чтобы собрать этот пластик, нужны контейнеры. Один такой около 8 тысяч рублей стоит. Пока по городу именно наших 250 есть. Вот если бы город тоже подключился…", — объясняет собеседник.

Полиэтиленовую пленку, бутылки, полимерные поддоны, канистры (цены в диапазоне 15-20 рублей за кг, в месяц около 100 тонн) принимает ООО "АлтайЭкоПласт". Начальник отдела продаж Василий Железняков рассказал, что все это "добро" перерабатывает до гранулята. Готовый продукт (а это около 85 тонн в месяц) — мусорные мешки, полиэтиленовые рукава.

Это предприятие сотрудничает с населением и организациями. Постоянные клиенты — продуктовые магазины. Средний магазин шаговой доступности, по словам Железнякова, в неделю набирает примерно 600 кг упаковочной пленки. И при этом все равно приходится закупать сырье в других регионах.

Если пластик еще как-то включен в систему раздельного сбора мусора, то бумага и стекло – нет.

Кстати, про стекло. Найти, куда сдать стекло в Барнауле, оказалось самой сложной задачей. Большинство организаций, которые указаны в интернете по этому профилю, либо этим уже не занимаются, либо указаны их устаревшие, отключенные номера телефонов.

ИП Соколов принимает бутылки и бой по 750 рублей за тонну. Принимает только тоннами, а потому только с предприятий и организаций. Сами не перерабатывают, а лишь вывозят и перепродают стекольным заводам в другие регионы. А еще пару лет назад только в Барнауле было около 60 точек по сбору бутылок. Но из-за земельного вопроса предпринимателю пришлось свернуть деятельность. Альтернативы ему по развитости сети пока не нашлось. Ближайший переработчик — в Новосибирске. Раньше свою тару принимал "Барнаульский пивзавод", теперь нет.

Автомобильные шины перерабатывает ООО "ЭкоСтепСибирь". Предприятие производит высокодисперсную резиновую крошку для дорожных покрытий, спортивных бесшовных покрытий, детских игровых спортивных площадок, придомовых территорий, зон отдыха, гаражей, бассейнов. Мощность переработки (утилизации) – до 100 тысяч тонн в месяц.

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Ртутные лампы не перерабатываются. Но их обязательно утилизировать. Этим занимается, а также утилизацией медицинских и других отходов разного класса опасности, ООО "Региональный институт экологической безопасности". У населения берут бесплатно, а у предприятий до 21 рубля за штуку, то есть платит само предприятие. Объем принимаемого в год здесь рассказать отказались.

Прием металла организован на хорошем уровне, так что этому типу мусора много времени уделять не будем. Направление было, есть и останется прибыльным.

Свою лепту в борьбу с мусором вносят общественники. Например, некоммерческая организация "Мусора.Больше.Нет" проводит регулярный сбор вторсырья у населения. Каждую последнюю субботу месяца с 13 до 16 часов по местному времени на парковке перед мебельным торговым центром на Космонавтов, 8/2 (раньше здесь был магазин "Прораб") принимают стекло, пластик, макулатуру, металл, энергосберегающие лампы. Потом передают переработчикам.

Координатор барнаульского отделения организации Ольга Далгатова рассказала корреспонденту Amic.ru, что в 2016 году в ходе таких акций было собрано 1,7 тонны стекла, 160 килограммов металла (металл принимают бесплатно, потом сдают и на вырученные деньги организуют работу транспорта по доставке других отходов переработчикам), 944 кг бумаги, 303 лампы, 33 градусника и 197 пакетов по 240 литров пластика.

"Может, и не так много. Но в год тонны четыре благодаря нашим акциям на полигон не доходит", — говорит собеседница.

А вот батарейки в Барнауле сдать почти некуда. Раньше их принимали некоторые магазины и волонтеры "Мусора.Больше.Нет", но теперь по закону для их транспортировки и переработки требуется лицензия.

"Знаю, что батарейки принимают в магазине "е2е4". Но это всего четыре контейнера на весь город. И дальше они их везут в Новосибирск", — добавила Ольга Далгатова.

Общественница считает, что движение в сторону раздельного мусора хоть и медленное, но есть: стало больше контейнеров для пластика, население активнее участвует в сдаче вторсырья.

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Но закончим на печальной ноте. По словам Виктора Карла, то, что из мусора можно вытащить для переработки чуть ли не 90% отходов, — миф. На самом деле 10-14%, не больше. На современном заводе в Костроме, где работают сенсоры, проектная мощность — 25%. Гораздо проще все же на самом первом этапе проводить раздельный сбор мусора. Но этого новая схема пока не предполагает.

Такого же мнения придерживается Юрий Музюкин. Даже в Европе, которая начала раздельный сбор мусора много лет назад, лишь единичные страны не захоранивают мусор. Чистоплотные шведы – и те стремятся возвращать во вторичную переработку хотя бы треть отходов.