Авиакомпаниям, которые часто допускают задержку рейсов, будут ограничивать чартерные рейсы, пишет "Лайф".

Эти ограничения были разработаны Минтрансом России. В ведомстве предлагают наказывать те авиакомпании, которые неоднократно позволяли себе нарушать график. В документе ведомства сказано, что чартерные рейсы будут ограничены, "если по вине перевозчика, имеющего соответствующую лицензию на выполнение перевозок пассажиров, допущены многократные задержки вылетов рейсов (более 20% от общего числа выполненных рейсов осуществлены с задержкой более 2 часов и/или отменены) в течение одного календарного месяца".

Однако, если рейс был отложен из-за плохой погоды, то это учитывать не будут. Решение о применении ограничений будет приниматься на основании материалов Росавиации, а также по результатам открытого голосования межведомственной комиссии по допуску.

В Минтрансе считают, что эти изменения нужно внести в административный кодекс Росавиации.