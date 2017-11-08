Известный менеджер Максим Батырев проведет мастер-классы в Барнауле

Автор бестселлера "45 татуировок менеджера" и "45 татуировок продавана" Максим Комбат Батырев проведет 24-25 ноября мастер-классы в Барнауле. В этот день основной темой будет "Менеджер в эпоху перемен".

24 ноября посетители получат ответы на следующие вопросы:

Как сделать так, чтобы в трудные времена люди все свои силы кинули на преодоление препятствий, а не панически забивались в глубокие норы?

Как развить лояльность сотрудников даже при внедрении непопулярных решений?

Что делать руководителю, когда кажется, что весь мир настроен против Вас и интересов Вашей компании или подразделения, которым Вы руководите?

На следующий день, 25 ноября, Максим Комбат Батырев поднимет тему "Управление продажами компании". Основные вопросы, которые будут обсуждаться на мастер-классе:

Управление продавцами. За что платить: как разработать систему оплаты труда?

Управление руководителями. Что нас убивает в отделах продаж и не делает сильнее?

Управление клиентами. Клиентская база и как с ней работать руководителю. Анализ текущей ситуации.

Пройдя обе темы, возможно комплексно закрыть для себя вопросы управления командой, своей эффективности и компетенций руководителя, получить эффективные и действительно работающие инструменты построения "Команды мечты" и управления продажами компании, а также узнать только конкретные логики, технологии и инструменты работы от обладателя премии "Лучший коммерческий директор года России".

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