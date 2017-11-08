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Известный менеджер Максим Батырев проведет мастер-классы в Барнауле

, ИА "Амител"
Автор бестселлера "45 татуировок менеджера" и "45 татуировок продавана" расскажет, как построить свою "Команду мечты"

Автор бестселлера "45 татуировок менеджера" и "45 татуировок продавана" Максим Комбат Батырев проведет 24-25 ноября мастер-классы в Барнауле. В этот день основной темой будет "Менеджер в эпоху перемен".

24 ноября посетители получат ответы на следующие вопросы:

  • Как сделать так, чтобы в трудные времена люди все свои силы кинули на  преодоление препятствий, а не панически забивались в глубокие норы?
  • Как развить лояльность сотрудников даже при внедрении непопулярных решений?
  • Что делать руководителю, когда кажется, что весь мир настроен против  Вас и интересов Вашей компании или подразделения, которым Вы руководите?

На следующий день, 25 ноября, Максим Комбат Батырев поднимет тему "Управление продажами компании". Основные вопросы, которые будут обсуждаться на мастер-классе:

  • Управление продавцами. За что платить: как разработать систему оплаты труда?
  • Управление руководителями. Что нас убивает в отделах продаж и не делает сильнее?
  • Управление клиентами. Клиентская база и как с ней работать руководителю. Анализ текущей ситуации.

Пройдя обе темы, возможно комплексно закрыть для себя вопросы управления командой, своей эффективности и компетенций руководителя, получить эффективные и  действительно работающие инструменты построения "Команды мечты" и  управления продажами компании, а также узнать только конкретные логики,  технологии и инструменты работы от обладателя премии "Лучший  коммерческий директор года России".

Зарегистрироваться на мастер-класс возможно на сайте

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

8.11.2017 12:15
Истина

А почему не проводятся мастер классы известных сварщиков, комбайнёров, дворников???

0  0
8.11.2017 12:37
- гость -

А почему не проводятся мастер классы известных сварщиков, комбайнёров, дворников???
---
значит, нет спроса

0  0
8.11.2017 12:42
- гость -

Морда лица у него, какая то хитропопая.

0  0
8.11.2017 12:54
- гость -

такие мастер-классы проводят обычно те, кто ничего сами не умеют. только говорить. причем , не по делу

0  0
8.11.2017 13:01
Дядя Вова

8.11.2017 11:15
0меГ
>>Известный менеджер Максим Батырев
А это кто? Широко известен в узких кругах?
"Портрет" не внушает доверия...

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