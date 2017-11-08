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Жительница Барнаула признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере и приговорена к реальному сроку — потерпевшими от действий женщины стали 76 жителей края, сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Имя обвиняемой — Нина Текутьева. В УФСБ уточняют, что по ее инициативе летом 2012 года в Барнауле было организовано краевое отделение межрегионального общественного фонда "Жилище социально-санитарного минимума" (город Санкт-Петербург).

При этом в Единых государственных реестрах юридических лиц и налогоплательщиков как на территории Алтайского края, так и других регионов страны фонд зарегистрирован не был.

Деятельность краевого отделения организации должна была сводиться к информационному юридическому обеспечению участников фонда для приобретения ими жилища на законных основаниях по нормам социально-санитарного минимума.

"Другими словами, фонд должен был оказывать содействие получению каждой семьей благоустроенного жилища (отдельного дома или квартиры), обеспеченного транспортной доступностью и инженерными коммуникациями, общей площадью не менее 30 кв. м на каждого члена семьи и земельных участков до 1 га в постоянное (бессрочное) пользование и владение, без права продажи, но с возможностью передачи по наследству", — уточняют в ФСБ.

Однако на самом деле обвиняемая вводила жителей края в заблуждение, по факту не имея возможностей для предоставления жилых помещений.

Злоумышленница убеждала граждан, что ускорит решение вопросов о заключении договоров, окончании строительства и первоочередном предоставлении жилья, получая за это деньги в форме добровольного взноса в сумме от 30 до 400 тысяч рублей.

В итоге потерпевшими от действий женщины оказались 76 жителей края, а общий ущерб составил порядка 15 миллионов рублей. Решением суда Нина Текутьева приговорена к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.