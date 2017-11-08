Португалия предоставила список участников песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в этой стране в мае 2018 года. Об этом пишет РИА "Новости".

По данным издания, в список вошли 42 страны, в том числе Россия. Список опубликован на официальном сайте конкурса.

Там же опубликован логотип конкурса, напоминающий морскую раковину, и официальный девиз — "Все на борт!". Организаторы рассказали, что в их задачу входило напомнить об особом местоположении Португалии, которая связывает Атлантический океан с остальной Европой.



В "Евровидении-2018" будут участвовать Австралия, Австрия, Азербайджан, Албания, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Ирландия, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Напомним, в прошлом году конкурс проходил на Украине. Россия не смогла участвовать в нем, так как певице Юлии Самойловой, которая должна была представлять РФ, был закрыт въезд на Украину.