Праздник "Алтайская зимовка" в этом году пройдет в Алтайском крае 16-17 декабря. Традиционно он посвящен прилету лебедей на незамерзающие озера региона и открытию зимнего туристического сезона на Алтае. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

В этом году в рамках праздника пройдет около 30 спортивных и развлекательных мероприятий, шесть выставок и многочисленные конкурсы для гостей и участников праздника.

"Алтайская зимовка" будет проходить в пяти городах и девяти районах Алтайского края. Самые главные мероприятия праздника пройдут в Советском районе. Здесь, на территории заказника "Лебединый", расположены незамерзающие озера — места зимовки лебедей-кликунов.

Отметим, что туристические компании Алтайского края организуют доставку из Барнаула, Белокурихи, Бийска, Заринска, Павловска на озеро Светлое Советского района.