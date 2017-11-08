Фото: vk.com/barneos22
Подробности жуткой аварии, унесшей жизни четверых человек на трассе под Алейском, сообщили в полиции.
Как проинформировали в ГУ МВД по краю, ДТП случилось в 06:45 в Топчихинском районе на 106-м километре трассы А-322.
Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь от Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением на виадуке, выехал на "встречку" и допустил наезд на ограждение.
Затем произошло столкновение с рейсовым автобусом Foton. После этого водитель, управляя автомобилем Renault, двигавшимся в попутном направлении, допустил столкновение с транспортными средствами.
В результате ДТП погибли водители и пассажиры автомобилей Toyota и Renault. В автобусе пострадавших нет.
Полиция работает на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
и снова встречка...
Ужас! Берегите себя.