Фото: vk.com/barneos22

Подробности жуткой аварии, унесшей жизни четверых человек на трассе под Алейском, сообщили в полиции.

Как проинформировали в ГУ МВД по краю, ДТП случилось в 06:45 в Топчихинском районе на 106-м километре трассы А-322.

Согласно предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, двигаясь от Барнаула в сторону Алейска, не справился с управлением на виадуке, выехал на "встречку" и допустил наезд на ограждение.

Затем произошло столкновение с рейсовым автобусом Foton. После этого водитель, управляя автомобилем Renault, двигавшимся в попутном направлении, допустил столкновение с транспортными средствами.

В результате ДТП погибли водители и пассажиры автомобилей Toyota и Renault. В автобусе пострадавших нет.

Полиция работает на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.