Круглогодичный оздоровительный центр на 300 мест может появиться в Яровом, сообщает официальный сайт администрации Алтайского края со ссылкой на журнал "Деловой Алтай".

"Компания-инвестор намерена использовать собственные ресурсы, а также привлекать средства, предусмотренные программами Корпорации развития малого и среднего предпринимательства и Фонда развития моногородов", — уточняют в ведомстве.

Отметим, что сейчас в Яровом развивается еще и косметическое направление. Так, компания "КС Трейд" летом начала производить тоники на основе солей рапы озера Кучукского Благовещенского района. В планах компании начать производство спреев для носа и горла, а также медицинской продукции на основе иловых грязей и цист артемии.