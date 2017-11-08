фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

Седьмой год подряд в России 8 ноября отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск МВД России. Памятная дата появилась в календаре в связи с приказом министра внутренних дел РФ Рашида Нургалиева 26 октября 2011 года.

Традиционно в этот день во всех субъектах РФ проходят приемы членов семей погибших сотрудников правопорядка. К слову, в год, когда был учрежден День памяти погибших, МВД понесло одни из самых больших потерь за последнее десятилетие. По официальным данным, погибли более 230 сотрудников и военнослужащих системы МВД России. Семерым посмертно присвоено звание Героя РФ. Еще свыше 2,5 тыс. сотрудников правопорядка в этот же период получили ранения и контузии, более 300 из них стали инвалидами.

Отметим, что министерство оказывает поддержку родным погибших, в том числе осуществляет денежные выплаты, помогает с жильем, организацией учебы и отдыха для детей сотрудников. Всего под патронажем МВД находится свыше 12 тыс. семей погибших, в которых воспитываются 5,5 тыс. детей.

Ежегодно в День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей в территориальных подразделениях МВД России проходят памятные мероприятия — церемонии возложения венков к мемориалам, встречи с родственниками погибших.

Что касается Алтайского края, в настоящее время на мемориале рядом со зданием регионального ГУ МВД России выгравировано более 500 фамилий погибших сотрудников.