Специалисты "Яндекса" провели исследование и выяснили, что жители России искали через поисковик в 50 крупных городах РФ — от Москвы до Брянска.

Аналитики исследовали запросы с августа 2016-го по август 2017 года. Оказалось, что за 12 месяцев пользователи интернета сделали около 22 миллионов запросов о Барнауле — почти в два раза меньше, чем о Красноярске, и где-то в полтора раза больше, чем о Томске.

Чаще всего краевой столицей интересуются жители соседнего Новосибирска. В свою очередь, барнаульцы также часто интересуются чем-то в Новосибирске. Кроме того, столицей Алтайского края интересуются пользователи из Новокузнецка и Кемерово. В самом Барнауле также спрашивают про Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а города из более близких регионов ищут меньше.

Любопытно, что жители разных регионов России чаще всего ищут в Барнауле ледобуры и патронный завод: [ледобур Барнаул 130 мм], [патроны барнаульского патронного завода]. Также часто интересуются уровнем воды в Оби — [уровень воды в Оби в Барнауле сегодня], ищут работу — [работа в Барнауле от прямых работодателей], спрашивают о расположенном здесь юридическом институте МВД России — [начальник барнаульского юридического института МВД России].

Чаще всего россияне интересуются, конечно же, Москвой. За год об этом городе спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург.