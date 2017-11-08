Специалисты "Яндекса" провели исследование и выяснили, что жители России искали через поисковик в 50 крупных городах РФ — от Москвы до Брянска.
Аналитики исследовали запросы с августа 2016-го по август 2017 года. Оказалось, что за 12 месяцев пользователи интернета сделали около 22 миллионов запросов о Барнауле — почти в два раза меньше, чем о Красноярске, и где-то в полтора раза больше, чем о Томске.
Чаще всего краевой столицей интересуются жители соседнего Новосибирска. В свою очередь, барнаульцы также часто интересуются чем-то в Новосибирске. Кроме того, столицей Алтайского края интересуются пользователи из Новокузнецка и Кемерово. В самом Барнауле также спрашивают про Москву, Санкт-Петербург и Сочи, а города из более близких регионов ищут меньше.
Любопытно, что жители разных регионов России чаще всего ищут в Барнауле ледобуры и патронный завод: [ледобур Барнаул 130 мм], [патроны барнаульского патронного завода]. Также часто интересуются уровнем воды в Оби — [уровень воды в Оби в Барнауле сегодня], ищут работу — [работа в Барнауле от прямых работодателей], спрашивают о расположенном здесь юридическом институте МВД России — [начальник барнаульского юридического института МВД России].
Чаще всего россияне интересуются, конечно же, Москвой. За год об этом городе спрашивали более 339 миллионов раз. На втором месте — Санкт-Петербург, на третьем — Екатеринбург.
Комментарии
Ни фига! Сколько альпинистов развелось - ледорубы их интересуют.
12:04
Амик не может ледобур от ледоруба отличить
12.09. При чем тут ледорубы, если ледобуры ищут? Лишь бы чего-нибудь написать этим гостям
12:14
Напрягите зрение и рассмотрите картинку в статье
правда?
а я думал что чаще всего погоду ищут или как проехать куда либо
Какие ледобуры вы о чем? Вранье все это
Между нами тает лёд...
Ледобур - это типа сверла для лунок, рыбаки используют для бурения лунок во льду.
Ледоруб с патронами это калаш.