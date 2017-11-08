Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности президента России Владимира Путина встретиться с главой американского государства Дональдом Трампом. Об этом пишет РИА "Новости".

Отметим, что речь идет о возможной встрече лидеров государств на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

"Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он планирует такую встречу с президентом Путиным провести. Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, я думаю, вам об этом сообщат", — сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что сам он также может встретиться с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Во время встречи Лавров планирует обсудить с американским коллегой двусторонние отношения, которые "требуют серьёзного ремонта", а также "Корейский полуостров, сирийское урегулирование, Ирак, палестино-израильский конфликт, Украину".