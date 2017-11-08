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"Суть времени" провела альтернативный митинг в Барнауле к 100-летию Октября

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Левые патриоты смогли хорошенько завести самих себя, а вот привлечь к акции незаинтересованных участников им так и не удалось

фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

Вечером 7 ноября в Барнауле на площади Сахарова прошло еще одно мероприятие, имеющее отношение к 100-летию Октябрьской революции. Оно оказалось куда малочисленнее традиционного коммунистического митинга, но при этом намного эмоциональнее, передает корреспондент портала Amic.ru.

Организатором митинга-концерта выступило левопатриотическое общественное движение "Суть времени". Вместе с активистами движения, преимущественно молодежью, на мероприятии присутствовало еще около 15 человек. Некоторые барнаульцы, проходя мимо, спрашивали, кто проводит данное собрание: "Не коммунисты ли"? Услышав отрицательный ответ, горожане, недоуменно пожав плечами, как правило, шли дальше. Полиция, представленная несколькими сотрудниками, откровенно скучала и мерзла под пронизывающим ветром с дождем.

Митинг-концерт прошел около памятного камня, под которым заложено письмо грядущему поколению от комсомольцев и молодежи Алтая. Для того, чтобы было понятно отличие "Сути времени" от КПРФ, несколько слов стоит сказать об основателе движения — политологе и театральном режиссере Сергее Кургиняне. Он имеет репутацию человека, ностальгирующего по советскому прошлому и яростно защищающему его, но в то же время неплохо приспособившемуся к условиям современного российского капитализма.

Сценой для митинга "Сути времени" послужил грузовой фургон, оттуда периодически читались стихи Маяковского, Когана и Брюсова, под гитару вживую исполнялся гимн Коминтерна, цитировались классики марксизма-ленинизма, осуждался "звериный оскал" капитализма и потребительская сущность современного человека, не видящего вокруг себя ничего, кроме удовлетворения базовых физиологических потребностей.

Вместе с тем выступающие хоть и несмело, но критиковали действующую российскую власть, включая высших лиц страны. Активисты движения пафосно обличали современную экономическую модель и демократический политстрой, говорили о "растабуировании" людей и грядущем конце западной цивилизации.

Отношение к советскому строю и государству ярче всего проявилось в одной из тирад, произнесенных на сцене. "Создание принципиально нового государства, государства человека труда, позволило нашей Родине достичь небывалых высот. Конечно, эти свершения нелегко дались нашим предкам, на алтарь этого достижения были принесены огромные жертвы, но они шли неизведанной дорогой. А путь по неизведанной дороге не может быть гладким. Да, они ошибались, но все же им удалось построить сильную и счастливую страну. К сожалению, мы не смогли перехватить эстафету их славных дел, мы позорно, без боя сдали все те завоевания, которые ценой столь многих жертв добыли наши деды и прадеды", — безапелляционно заявил выступающий.

Стоит отметить, что первое время после появления нового движения (2011 год) в ряде российских регионов проводились совместные акции КПРФ и "Сути времени". Однако позднее эта практика была свернута. Впрочем, в Алтайском крае новоявленные левые никогда не "водили дружбы" с системными коммунистами.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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