Первые самоуправляемые автомобили проехали по дорогам американского города Финикс, расположенного в штате Аризона. Об этом пишет ТАСС.
На дороги общего пользования такие автомобили выехали впервые. Пока в салоне авто будет находиться сотрудник компании — разработчика машин Waymo. Он будет сидеть на заднем сиденье.
Сначала машины будут самостоятельно перемещаться в пределах Финикса на площади около 258 кв. км. Чуть позже в компьютеры автомобилей введут дополнительные карты для навигации в окрестностях города.
Отметим, что ассоциация водителей Нью-Йорка выступает против этих машин. По их мнению, внедрение этих автомобилей приведет к потере тысяч рабочих мест.
#Waymo Now #Testing Its #SelfDriving #Cars On #Public #Roads With No One At The Wheel— Fabio Bottacci (@fabot70) 7 ноября 2017 г.
The former #Google #SelfDriving #Car company is launching #Public #Road #Tests of its #Autonomous #Chrysler #Pacifica #Minivans with no #Safety #Driver #OnBoard. pic.twitter.com/VXrRPJAOb8
Комментарии
Могли бы и у нас в Барнауле появиться, кто опять мешает!