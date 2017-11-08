Первые самоуправляемые автомобили проехали по дорогам американского города Финикс, расположенного в штате Аризона. Об этом пишет ТАСС.

На дороги общего пользования такие автомобили выехали впервые. Пока в салоне авто будет находиться сотрудник компании — разработчика машин Waymo. Он будет сидеть на заднем сиденье.

Сначала машины будут самостоятельно перемещаться в пределах Финикса на площади около 258 кв. км. Чуть позже в компьютеры автомобилей введут дополнительные карты для навигации в окрестностях города.

Отметим, что ассоциация водителей Нью-Йорка выступает против этих машин. По их мнению, внедрение этих автомобилей приведет к потере тысяч рабочих мест.