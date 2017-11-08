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Документы на участие в процедуре выборов ректора Алтайского государственного технического университета подал исполняющий обязанности главы вуза Андрей Марков.

Эту информацию подтвердили в комиссии по выборам руководителя АлтГТУ. На данный момент господин Марков является единственным кандидатом, документально оформившим свое желание побороться за кресло ректора.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, прием документов от соискателей будет идти до 13 ноября. Конференция по выборам ректора, скорее всего, состоится незадолго до Нового года.

Отметим, что без постоянного ректора университет находится уже больше года. В мае 2016-го экс-глава вуза Александр Ситников получил официальный приказ об увольнении.

Заявление же о том, что Ситников покинет должность ректора, сделал тогдашний глава федерального Минобрнауки Дмитрий Ливанов на фоне несоблюдения сроков подачи вузом документов на аккредитацию. До настоящего момента выборы нового главы АлтГТУ не состоялись.

В начале лета прошлого года исполняющим обязанности руководителя университета был назначен Андрей Максименко. В августе текущего года в качестве исполняющего обязанности главы университета начал работать Андрей Марков.

Андрей Михайлович Марков окончил технический университет в 1986 году по специальности "Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты" и был распределен в качестве инженера на кафедру ТМ, где занимался запуском и наладкой высокотехнологичного оборудования. Является доктором технических наук, профессором. Возглавляет кафедру технологии машиностроения и комиссию по науке и инновациям ученого совета АлтГТУ. Также руководит центром подготовки и переподготовки кадров для машиностроительных предприятий Алтайского края. Кроме того, Андрей Марков является исполнительным директором Союза промышленников Алтайского края.